وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معاملة الصين لمسلمي الأويغور بأنها «انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية»، وذلك بعد أيام من ادعاء مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، في كتابه، أن الرئيس دونالد ترمب أعطى مباركته لزعيم الصين لمواصلة الاعتقالات الجماعية للأقلية المسلمة في شينجيانغ.

وقال بومبيو في تصريحات، خلال مشاركته في قمة كوبنهاغن للديموقراطية (الجمعة)، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ «أعطى الضوء الأخضر لحملة قمع وحشية ضد المسلمين الصينيين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية».