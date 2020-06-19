شنت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من طيران التحالف، هجوماً واسعاً ضد مليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن. وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم (الجمعة) أن الهجوم تم من عدّة محاور، لافتا إلى أن قوات الشرعية تتقدّم في مناطق قشعان والأبرش وسط تراجع وخسائر في صفوف المليشيا.وجاءت هذه العملية بعد ساعات من هجوم خاطف شنته قوات الجيش الوطني، استهدف تجمّعاً لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمديرية خب الشعف.وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني نفّذ هجوماً استباقياً ضد مجاميع من مليشيا الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق بمحافظة الجوف. وأكد أن الجيش الوطني أطبق الحصار على مجاميع المليشيا واشتبك معهم وأوقع عدداً منهم بين قتيل وجريح فيما لاذ البقية بالفرار، ولفت إلى أن الجيش الوطني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها عناصر المليشيا.واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات تابعة لمليشيا الانقلاب كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل. فيما قتل عدد من عناصر المليشيا أمس (الخميس)، وأسر مسلح حوثي أثناء محاولة تسلل فاشلة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.وبحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن المليشيا الحوثية حاولت من جهة سيتي ماكس وجولة يمن موبايل الاقتراب صوب خط التماس في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة وسرعان ما انكسرت أمام يقظة القوات المشتركة، مؤكدا إجبار عناصرها على الفرار تاركين خلفهم 6 جثث.