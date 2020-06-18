أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم (الخميس)، أن أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونغيانغ لا تزال تمثل تهديدا غير عادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي ديفيد هيلفي في تصريحات إلى الصحفيين: «كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدا غير عادي للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر».وكانت كوريا الشمالية قد فجرت (الأربعاء) مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.