أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي اليوم (الخميس) التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده.وقال بادي في تصريحات إلى «عكاظ»: «نحن في الحكومة ملتزمون التزاما كاملا بتنفيذ اتفاق الرياض ولا حل للمشكلة في بعض المحافظات الجنوبية إلا بتنفيذ كامل وشامل لاتفاق الرياض»، مشيداً بالجهود الكريمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورعايته للاتفاق، وحرصه على تنفيذه. وشدد بالقول: «نكرر أننا مع تنفيذ اتفاق الرياض بشكل شامل وكامل وحرفي وفق ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق الذي تم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض».فيما قال المحلل السياسي اليمني عادل الشجاع: «الوساطة التي تقوم بها المملكة هي المطلوبة لتقريب وجهات النظر، وما طرحته المملكة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض هي الخطوة الحقيقية للحل»، موضحاً أن الشراكة يجب أن تكون مبنية على مشروع وطني ينطلق في مواجهة عدو يتربص بالوطن ويهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل. وشدد الشجاع على ضرورة أن تشمل منظومة الحل كافة القوى السياسية والحزبية ومختلف مكونات المجتمع المدني بما يحقق الشراكة الدائمة والمستدامة.