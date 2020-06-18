وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الخميس)، كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بالـ«الأحمق والممل للغاية»، كما أنه مليء بالأكاذيب والقصص المزيفة.

وأضاف في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن مستشاره السابق كان يقول كل شيء جيد عنه، بالأدلة، إلى أن تمت إقالته من منصبه، واصفاً بولتون بالأحمق الممل والساخط الذي يريد فقط الذهاب للحرب.

يُذكر أن إدارة الرئيس ترمب رفعت، (الثلاثاء)، دعوى قضائية لمنع بولتون من نشر كتابه، حيث يُتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.

والدعوى التي رفعت أمام محكمة في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب حيث إنّ بولتون لم يَحُز على موافقة على النصّ بأكمله، مما يجعل مؤلَّفه «في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية»، ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون في 23 من الشهر الحالي.

وشغل بولتون، السياسي المثير للجدل، منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قبل أن يُقال من منصبه في سبتمبر الماضي، بعد خلافات مع الرئيس؛ خصوصاً حول كوريا الشمالية وحركة «طالبان» في أفغانستان.