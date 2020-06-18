وصل في الساعات الأولى من صباح (الخميس) عدد من المصريين المحتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري في مصر.

وتدخلت السلطات المصرية لتحرير العمال والإفراج عنهم وإعادتهم، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد.

ووصل 23 مصريا كانوا محتجزين في الأراضي الليبية على متن 4 حافلات تحت حماية الجيش الليبي إلى منفذ السلوم البري في مصر، بحسب موقع «العربية».

وكان السيسي كلف مساء الأربعاء، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وقد أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) في وقت سابق من يوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.