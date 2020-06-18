أوضح مكتب المدعي العام الأمريكي، أن المواطن الإيراني سيد سجاد شهيديان، 33 عاماً، أقر بأنه مذنب في محكمة مينيابوليس بتهمة التآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة والاحتيال عليها، فيما كان مخططاً أساسياً لخرق العقوبات.واعتقل شهيديان في لندن في 11 نوفمبر 2018 بناء على طلب أمريكي وسلم الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة. ووفقاً لوثائق المحكمة، أسس المتهم وأدار شركة Payment24، وهي شركة خدمات مالية عبر الإنترنت، كان لديها حوالى 40 موظفاً ومكتباً في طهران وشيراز وأصفهان بإيران. ومن المقرر صدور الحكم في 15 أكتوبر، ضد شهيديان، المعروف باسمه المستعار سهيل شهيدي، إلى جانب وحيد والي، أحد المديرين التنفيذيين للشركة، بتهم الالتفاف على العقوبات وغسل الأموال والاحتيال المصرفي والتزوير.