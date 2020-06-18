أصدر القضاء الفرنسي، أمس (الأربعاء)، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد. ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس، الأسد في غسل أموال مع آخرين، وقررت المحكمة الحجز على كل ممتلكاته في البلاد.وكان ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014، حين تقدمت منظمة «شيربا» بشكوى تكشف أن قيمة أملاكه العقارية تفوق دخله، لكن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة. ويملك الأسد (82 عاما) مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا بقيمة 695 مليون يورو. ويعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ في 1984. ويعرف عند بعض السوريين باسم «جزار حماة»، لدوره الدموي في قمع انتفاضة 1982.