نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» فيديو تسجيليا ينفي مزاعم المليشيا الحوثية استهداف «التحالف» مركبة مدنية بمديرية شدا الواقعة بمحافظة صعدة كان يستقلها ١٣ مدنيا من بينهم امرأة و4 أطفال، ما أدى لمقتلهم، حسب زعمهم.

ويوضح التسجيل حقيقة وظروف الاستهداف الذي تم تنفيذه يوم الإثنين (١٥ يونيو ٢٠٢٠)، حيث تقوم مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية المقاتلة التي تحمل الأسلحة بعملية نقل وتوزيع الإمدادات العسكرية بمنطقة العمليات وعلى مقربة من الحدود اليمنية - السعودية بمحافظة صعدة مديرية شدا، ما ينفي مزاعم المليشيا الحوثية استهداف مركبة مدنية يستقلها مدنيون، وعدم صحة المزاعم بوجود امرأة و4 أطفال، ويثبت التسجيل استمرار المليشيا الحوثية في تزييف الحقائق والتضليل الإعلامي ومحاولة استثمار ظروف مقتل مقاتليها وعناصرها الإرهابية على أنهم مدنيون ونساء وأطفال.

كما يؤكد شرعية الاستهداف وتوافقه مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والمعايير العالية والإجراءات المتخذة من قيادة القوات المشتركة للتحالف في تمييز الأهداف وتطبيق القواعد العرفية بعملية الاستهداف الواردة بالقانون الدولي الإنساني.

وكانت المليشيا الحوثية زعمت أمس (الثلاثاء) عبر منشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة والسكان (الحوثية) وكذلك قناة المسيرة الحوثية، مقتل ١٣ مدنيا من بينهم امرأة و4 أطفال بمحافظة صعدة مديرية شدا، نتيجة استهداف «التحالف» مركبتهم.