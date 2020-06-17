أدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية لمساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية: إن المليشيات الحوثية ترفض السماح بدخول تلك المعونات، عادّاً ذلك «جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها اليمن».

وأضاف «فتح» أن مليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح المليشيات، مطالباً منسقة الشؤون الإنسانية بالتدخل وممارسة الضغوطات على المليشيات الانقلابية للإفراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة وفقا للحاجة.