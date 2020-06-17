أعلنت الصين اليوم (الأربعاء) أنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند بعد اشتباكات (الإثنين) قتل فيها 20 جنديا هنديا، مؤكدة أن البلدين يحاولان حل المسألة عن طريق الحوار.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات، موضحاً أن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.وكان الجيش الهندي قد أعلن أمس (الثلاثاء) مقتل 20 من جنوده في اشتباكات مع القوات الصينية عند الحدود في منطقة الهيملايا المتنازع عليها.وحمّل كل طرف مسؤولية الاشتباك الذي وقع (الإثنين) على الحدود في الهيملايا بين التيبت الصينية ومنطقة لداخ الهندية، الطرف الآخر، وسط تحذير محلّلين من أوضاع «مقلقة».