من المقرر أن يناقش عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مبادرة لمواجهة النظام الإيراني لتقديم حلول هادفة لتحرير إيران من نظام الملالي.

وستكشف إحاطة في الكونغرس، غدا (الأربعاء)، قرارا شاملا رداً على تهديدات النظام الإيراني.

وتتمتع المبادرة بدعم أغلبية مجلس النواب من الحزبين، ومن بينهم الأعضاء الرئيسيون في لجان للشؤون الخارجية، والخدمات المسلحة، والأمن الداخلي، والمخابرات.

ومن المقرر أن يتحدث العديد من أعضاء الكونغرس في مؤتمر عبر الفيديو على الإنترنت (الأربعاء) 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيركز مؤتمر الكونغرس من الحزبين، الذي تنظمه منظمة الجاليات الإيرانية - الأمريكية (OIAC)، على تهديد إيران، وسياسة الولايات المتحدة، وإجراءات أكثر تحديدًا لرفع الدعم للشعب الإيراني ومطالباتهم بتحرير إيران من نظام الملالي.