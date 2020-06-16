قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع مرسوماً ينص على إصلاح محدود في جهاز الشرطة، ومنع أفرادها من استخدام وضعية الضغط على الرقبة «الخنق» إلا في الظروف الاستثنائية.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترمب أوضح بعد لقاء عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق «إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر».

وأضاف الرئيس ترمب قائلاً: إن المرسوم «يشجع» آلافاً من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام «أرقى المعايير المهنية»، وأن مشروع قانون إصلاح الشرطة يأتي لإنهاء «نمط الفشل القديم».