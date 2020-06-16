اتهمت كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) جارتها الشمالية بنسف مكتب الاتصال بين الكوريتين الذي يقع في مدينة كايسونج داخل حدود كوريا الشمالية، بعد أن هددت باتخاذ إجراءات إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى أراضيها.وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن انفجارا سُمع دويه من المنطقة وشوهد الدخان يتصاعد من كايسونج، فيما قالت وزارة الوحدة في الجنوب إن مكتب الاتصال دُمر.وقال مصدر عسكري من كوريا الجنوبية، إن مؤشرات على تدمير وشيك لمكتب الاتصال كانت بادية في وقت سابق، وإن مسؤولين عسكريين من بلاده شاهدوا صور استطلاع مباشر للبناية وهي تنسف.وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وهي مسؤولة كبيرة في حزب العمال الحاكم، قد هددت بتنفيذ إجراءات حاسمة ضد كوريا الجنوبية.