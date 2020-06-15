الطريق إلى كرسي الرئاسة اللبنانية في قصر بعبدا البلدة الجبلية المطلة على العاصمة بيروت، والذي شيد عام 1956 وكان أول رئيس يقيم فيه هو شارل حلو، ربما أصبح يحتاج إلى تأشيرة دخول تصدرها جماعة مسلحة محظورة تتصدر قائمة الإرهاب في العالم.ولربما لم يعد الرئيس في الدولة اللبنانية هو ورمز وحدة الوطن الذي يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال ووحدة وسلامة أراضيه.. وربما تبدلت الشعارات وقد تكون بنود الدستور تعرضت للتحريف..وقد تكون المعركة السياسية على الطريق إلى بعبدا.. فرضت التخلص من أبرز الخصوم المنافسين.والتحالف مع حزب الشيطان لضمان تحقيق الحلم الرئاسي، الذي تحقق في أكتوبر 2016، بعد وثيقة الولاء التي تم توقيعها في فبراير من عام 2006 بين حزب الله والتيار الوطني.. الذي كان حرا.. بعد طلاق طويل منذ اتفاق الطائف عام 1989. ولكن سنوات العزلة فرضت واقعا جديدا..ومنذ ذلك الحين يرزخ لبنان تحت وطأة أعباء الدين العام ونمو اقتصادي متدنٍ ومعدل بطالة مرتفع.. إضافة إلى تداعيات البنية التحتية..وما زاد الوضع سوءا.. توغل هذا السرطان الإرهابي وانتشاره في عمق المؤسسات السياسية والنظام اللبناني برمته..واختطاف القرار السيادي بتهديد السلاح الذي يمتلكه تحت غطاء المقاومة، والذي يتفاخر قائلا إن الوصول إلى قصر بعبدا.. حصل بسلاح حزب الله.. وبذلك نجح حزب الشيطان الإرهابي بتمرير سياسته.. بتغطية من تحالفه مع «التيار الوطني الحر»..ومن خلال هذه السياسات التي تنعكس سلبا على مفاصل الدولة اللبنانية.. من خلال العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي.. بعد إدراكه أن الدولة اللبنانية لاتملك قرارها وأن هناك جماعة إرهابية اخترقت القوانين.. وأصول العلاقات الدولية ومفاصل القرار السيادي.. كونه ارتدى معطف الحزب السياسي والنيابي.. وانتزع حصته داخل الحكومة.. عنوة وتوغل داخل المؤسسات الإدارية العامة والبلديات. وكان لابد من وضع هذه الجماعة العبثية على قائمة الإرهاب العالمي..ويدرك المجتمع الدولي بأن أنشطة حزب الله وخياراته هي جزء أصيل من إستراتيجية ملالي طهران الإرهابية العسكرية والاقتصادية.. كما توسعت سلطة الحزب الإرهابي تحت تهديد السلاح الذي أصبح مصدر تخويف للنظام اللبناني السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.. محصننا وجوده على الساحة السياسية.. تحسبا لتجريده من سلاحه تحت ضغوط داخلية ودولية. كما فرض الحزب نفسه على الطائفة الشيعية كقدر وحيد لا بديل عنه..وبسط حزب الشيطان بذلك نفوذه، وبات مصير الحكومات في لبنان رهن أجندة الحزب وحده..وتحت مظلة حكومة حسان دياب يجاهد الحزب الشيطاني للبقاء بعيدا عن الضغوط الدولية المضطردة، ولن يتردد بإسقاط هذه الحكومة التي صنعها أو استبدلها بأخرى يسمح فيها بمشاركة الخصوم إذا طرأ تغيير في الظروف الإقليمية والدولية طالما أن الأمر يضمن له استمرار العبث المستتر تحت شعار الدولة.وتحت اسم هذه الحكومة، قد يسعى إلى فتح حوار مع المجتمع الدولي والبحث عن تسوية تبقيه خلف الكواليس، والرضوخ للضغوط خصوصا الأمريكية، وتقديم التنازلات في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية..بعد أن أجبرت الأزمة الاقتصادية التي أشعلت الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر السياسيين على طرح مطلب التغيير في النظام السياسي للدولة.. بعد أن راح كل فريق يلقي اللوم على غيره في مزاولة العبث والفساد في السلطة وفي استنزاف أموال الدولة..ولكن من أبرز أسباب الأزمة الطاحنة في بيروت، التبعية وارتباطات بعض الكتل السياسية بأجندات خارجية.. من هنا يبرز الدور المخرب لحزب الملالي المزروع وأذرعته وعملائه في لبنان بل وفي الشرق الأوسط.. وتدخلاته وجرائمه الإرهابية.. وتغذيته للفتن الطائفية.. والحروب في المنطقة.. وأصبحت علاقة الحليف الرئيسي للحزب، أي «التيار الوطني الحر»، جزءاً من التهمة بفعل هذا التحالف الذي يعترف من خلاله الحزب بأنه كان السبب الرئيسي في فتح أبواب قصر بعبدا للرئيس الحالي آخر عام 2016..