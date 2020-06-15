دعت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) روسيا إلى الإفراج الفوري عن جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان، قائلة إنها غاضبة من إدانته بتهم التجسس، ووصفت معاملة موسكو له بأنها شنيعة.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، إن الولايات المتحدة غاضبة من قرار محكمة روسية اليوم بإدانة المواطن الأمريكي بول ويلان بعد محاكمة سرية، بأدلة سرية، وبدون السماح (بالاستماع) لشهود الدفاع على نحو ملائم.وكانت محكمة روسية اتهمت أمس ويلان بالتجسس لحساب الولايات المتحدة، وحكمت عليه بالسجن 16 عاماً في نهاية محاكمة مغلقة وصفها دبلوماسيون أمريكيون بأنها غير عادلة وغير شفافة.وتحتجز روسيا ويلان، الذي يحمل جوازات سفر من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأيرلندا، منذ اعتقله ضباط جهاز الأمن الاتحادي في ديسمبر2018.وقالت موسكو إنها ضبطت ويلان (50 عاماً) متلبساً وبحوزته وحدة تخزين رقمية تحتوي على معلومات سرية، غير أنه أكد أمام المحكمة إنه غير مذنب وأنه تعرض لمكيدة وكان يعتقد أن وحدة الذاكرة التي أعطاها له أحد معارفه من الروس تحتوي على صور لعطلته.ووصف دبلوماسيون أمريكيون القضية بأنها «عقبة كبيرة» أمام تحسين العلاقات الثنائية الفاترة.