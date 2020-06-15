جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، اتهامها لحركة النهضة بأنها «إخوانية» مرتبطة بالإرهاب. وقالت إن «الحركة تكذب على التونسيين منذ عام 2011، ونريد كشف حقيقة ارتباطها بالإرهاب». ودعت في تصريحات لها أمس (الإثنين)، وزارة العدل للتحقيق بشفافية في نشاطات النهضة. وحذرت من أن تونس تعيش وضعاً ضبابياً بسبب سياسة الحكومة، لافتة إلى «فساد في وزارة العدل التي تسيطر عليها النهضة». وأكدت أن سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي، الخطوة الأولى نحو الانفراج.وشاركت موسى في اجتماع أمس لرؤساء كتل نيابية لمناقشة المقترحات المقدمة لتصنيف جماعة «الإخوان» إرهابية. وقالت لإذاعة «شمس إف. إم»: «نحن أمام تنظيم سياسي دخل البلاد تحت لافتة التمدن وعلاقاته موجودة مع التنظيم الدولي للإخوان».