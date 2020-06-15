أعلنت روسيا اليوم (الإثنين) إنها لن تتهاون مع أي بوادر عدائية، مؤكدة أن طردها لاثنين من الدبلوماسيين التشيك يأتي رداً على طرد اثنين من الموظفين الدبلوماسيين الروس من براغ هذا الشهر.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل الرد بشكل متناسب في مثل هذه الأحوال مضيفاً: «لا نزال حريصين على العلاقات الطيبة مع كل الدول».وكانت الخارجية الروسية قد استدعت أمس السفير التشيكي لإبلاغه بأن الدبلوماسيين أمامهما حتى نهاية يوم الأربعاء لمغادرة البلاد، مؤكدة أن الدبلوماسيين غير مرغوب فيهما.