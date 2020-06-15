أعلن مسؤول تركي اليوم (الاثنين) أن روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما بشأن الأزمة الليبية بسبب حصار سرت.وقال المسؤول التركي: «روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما بشأن الأزمة الليبية بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة طرابلس لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية الرئيسية».فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي أن التأجيل ليس له صلة بأي قضايا عالقة بشأن المبادئ الأساسية بين الجانبين بخصوص ليبيا وسورية. وزعم: «عملنا مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وسنعمل على ذلك». وأضاف: «لا يوجد اختلاف في الرأي حول المواضيع الأساسية بين تركيا وروسيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا». وتابع قائلا: «لا يمكننا مع روسيا فقط اتخاذ قرار وقف إطلاق النار بليبيا.. والأطراف الليبية غير متفقة على ذلك».ونقل تلفزيون «تي.آر.تي» عربي عن ظريف أنه ستكون هناك قمة في طهران قريبا ضمن مسار أستانة ومسار سوتشي لإيجاد حل للصراع في سورية.وكان من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سرغي شويغو أمس (الأحد) إلى تركيا لإجراء مفاوضات هناك بشأن الملف الليبي.