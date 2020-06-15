طالبت القوات العراقية اليوم (الإثنين) تركيا بإيقاف طائراتها عن اختراق الأجواء العراقية، معتبرة ذلك تصرفا استفزازيا.وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم: «نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية، الذي حصل مساء أمس من خلال 18 طائرة تركية متجهة من الحدود التركية باتجاه سنجار، مخمور، الكوير، أربيل، وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم داخل الأجواء العراقية، كما استهدفت هذه الطائرت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار»، موضحة أن الطائرات عادوت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، في تصرف استفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.وأضافت: «يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، وندعو إلى عدم تكرارها، ونؤكد أن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة».وكانت تركيا قد أعلنت اليوم أن سلاحها الجوي دمر 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني، في إطار ما تسمى بعملية «مخلب النسر»، التي أطلقها الجيش التركي، مساء أمس.