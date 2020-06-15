أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيشكل لجنة للنظر في المساواة العرقية بالمملكة المتحدة، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي أثارتها وفاة جورج فلويد في مينيابوليس.وقال إن اللجنة ستنظر في جميع جوانب عدم المساواة - سواء في التوظيف والنتائج الصحية والأكاديمية وجميع مناحي الحياة الأخرى. وأضاف أن اللجنة الجديدة ستراجع «التمييز في نظام التعليم، والصحة، ونظام العدالة الجنائية»، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.وأكد جونسون، أنه «لمن السخف ومما يبعث على الأسف» أن يتعرض تمثال رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، لأي خطر. وشدد على أن بريطانيا لا يمكنها تغيير قاعدتها الحضارية وتاريخها المعقد، محذراً من أن ذلك من شأنه تشويه ماضيها، وسط نزاع متواصل حول إزالة تماثيل لشخصيات تمثل رموزاً تاريخية.وبحسب ما أوردت صحيفة «ذا تليغراف» كتب جونسون: «إذا بدأنا تطهير السجل وحذف صور الجميع باستثناء أولئك الذين تتفق مواقفهم مع مواقفنا، فإننا بذلك نشارك في كذبة كبرى وفي تشويه تاريخنا».وحول شخصية تشرتشل قال: «لقد كان بطلاً، وأعتقد أنني لست الوحيد الذي أقول إنني سأقاوم بكل ما أوتيت من قوة أي محاولة لإزالة التمثال من ساحة البرلمان، وكلما كان رفع درعه الواقي أسرع كان ذلك أفضل».وقامت السلطات بوضع دروع لحماية تماثيل شخصيات تاريخية كثيرة بعد خروج المتظاهرين المناهضين للعنصرية إلى الشوارع في أعقاب مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي، واضعين التماثيل نصب أعينهم في تحديهم لماضي بريطانيا الاستعماري.وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ وفاة فلويد في 25 مايو، مطالبين بريطانيا بمواجهة تاريخها الخاص بالإمبريالية وعدم المساواة العرقية.واتهم عضو مجلس العموم عن حزب العمال المعارض ديفيد لامي، مؤلف تقرير في عام 2017 بشأن الأقليات العرقية والعدالة الجنائية في بريطانيا، حكومة المحافظين بالمماطلة.وقال: «يبدو الأمر مائعاً مرة أخرى في المملكة المتحدة، نريد أرقاماً وبيانات، لكننا لا نريد إجراءً، لقد انتهى وقت المراجعة وحان وقت العمل الآن».