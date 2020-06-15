أيدت محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام الصادر على متهم بقتل شرطي في قرية دمستان عام 2014، باستعمال عبوة مفرقعة أدت لوفاة رجل بحريني وإصابة وافد تصادف مرورهما بمكان الانفجار.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن قيام أشخاص مجهولين بتاريخ 08/‏12/‏2014 بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان، واستدراج أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بإحداث أعمال شغب وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات المولوتوف، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته، وكذلك البلاغ الوارد عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان، ما أدى إلى إصابة رجل بحريني كبير بالسن بإصابات بليغة وتوفي على إثرها، كما أصيب شخص آسيوي وتم نقله إلى المستشفى.