واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.وراجع العيادات يوم أمس (السبت) 178 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 60 مستفيدا، وعيادة الباطنية 33 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 51 طفلا تمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 17 مريضًا.كما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضًا ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم إجراء 7 صور شعاعية ل3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 149 وصفة طبية.