أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) عزم حكومته إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأفاد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء صرح في مستهل جلسة حكومية أسبوعية: «سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترمب في الجولان»، زاعماً أن هذه الخطوة تأتي تكريماً لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في مايو العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نظمت العام الماضي مراسم احتفالية لتدشين المستوطنة الجديدة، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات عملية في سبيل إقامتها.