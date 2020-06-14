أعلنت السلطات البريطانية أن الحكومة ستراجع - بصفة عاجلة - قواعد التباعد الاجتماعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي، فضلا عن تغيير بعض القواعد بالنسبة للمسافرين.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، اليوم (الأحد)، إن الحكومة تبحث خيارات بديلة بشأن مسألة إخضاع زوار البلاد لحجر صحي لمدة أسبوعين، وقد تدخل تغييرات على القواعد المنظمة لذلك.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «نود جميعا أن نرى السفر متاحا مرة أخرى، بالطبع نريد ذلك، ومثل كل شيء آخر نريد التأكد من أن لدينا الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب استنادا إلى العلم، وكل شيء آخر علينا التفكير فيه».

وأردف قائلا: «نبحث جميع الخيارات للتأكد من أن ذلك ممكن، ولدى الناس اقتراحات حول كيفية فتح بعض ممرات السفر بمرور الوقت، وبالتالي يبحث وزير النقل بنشاط جميع هذه الخيارات».

وكان الوزير قال في وقت سابق اليوم، إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر، في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25% منذ بدء أزمة كورونا.

وأضاف في مقابلة لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية، أن «التقدم في مكافحة انتشار كوفيد-19 يتيح للبلاد إجراء مراجعة لقاعدة المترين التي قال عدد كبير من أصحاب الأعمال إنها ستصعب عليهم العودة لوتيرتهم المعتادة في العمل، بعد إجراءات عزل عام لمحاصرة فايروس كورونا المستجد».

وتابع الوزير قائلا: «رئيس الوزراء أمر بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة المترين. المراجعة سيشارك فيها علماء وخبراء اقتصاديون وآخرون»، مضيفا أن «أي تغييرات لن تنفذ على حساب عامل السلامة».

وأوضح سوناك أن البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في مارس وأبريل «كشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل العام».

وتابع: «كنا نعلم على الدوام أن ذلك سيحدث، لكن الأرقام الآن بدأت تظهر ذلك».