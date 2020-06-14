بعد أن أعلنت الجزائر عن استعدادها لاستضافة مفاوضات ليبية، عقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أمس (السبت) اجتماعا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين ووزير الخارجية صبري بوقادوم. وجاءت زيارة عقيلة للجزائر بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداد بلاده احتضان مفاوضات بين الليبيين. وقال تبون، إن بلاده لا تمانع في انخراط دول الجوار الليبي «تونس ومصر» في هذا المسعى، مؤكدا قدرة الجزائر على إعادة تجربة اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي بين الليبيين. وحذر من أن الوضع الليبي يسير باتجاه سيناريو مماثل لما حدث في سورية، معتبرا أن الأطراف المتصارعة في سورية هي نفسها التي تتصارع في ليبيا.