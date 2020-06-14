قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن القوات المسلحة تواجه عدوا غير مرئي قادم من الصين، مجدداً اتهامه لبكين بأنها مصدر فايروس كورونا. وأضاف، في حفل تخرج كلية وست بوينت العسكرية أمس (السبت)، أن ما من قوة يمكن أن تضاهي الجيش الأمريكي. وأكد أن استقرار عمل المؤسسات الأمريكية هو سر تفوق بلاده.وبعد الحديث عن لقاء أمريكي صيني، جدد وزير الخارجية مايك بومبيو هجومه الحاد على بكين في فيديو نشره على حسابه الرسمي على «تويتر» أمس.ووجه بومبيو، في التصريح الذي أدلى به قبل أيام، وأعاد نشره قبل ساعات، انتقادات حادة لسياسات الصين في ما يتعلق بالحريات والديمقراطية، مؤكدا أن لا مجال للمقارنة بينها وبين الولايات المتحدة التي تصون الحريات.وجاء ذلك بعد أن نشرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية أمس الأول، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن بومبيو يخطط للسفر إلى ولاية هاواي للاجتماع بمسؤولين من الحكومة الصينية.وأفادت بأن الوزير الذي انتقد ولا يزال الصين بشدة في العديد من الملفات والقضايا على رأسها مسألة كورونا وسياسة بكين في هونغ كونغ ومعاملة الأقليات العرقية والدينية، يخطط للرحلة «بهدوء»، مضيفة أن الترتيبات لم تنته بعد. وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية تدهورا حادا إلى درجة إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه من الممكن قطع العلاقات بين البلدين.