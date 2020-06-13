تظاهر مئات الأفغان أمام سفارة الملالي في كابول احتجاجاً على حوادث القتل المتكررة من حرس الحدود الإيراني تجاه اللاجئين، ما دفع وزارة الخارجية الإيرانية إلى استدعاء السفير الأفغاني في طهران أمس (السبت).وأثارت حوادث قتل وإصابة مواطنين أفغان غضب الشارع الأفغاني، ولطخ المتظاهرون في 7 يونيو بوابة السفارة الإيرانية بالحبر الأحمر، في تعبير عن غضبهم من تعامل نظام الملالي مع اللاجئين.وردد المحتجون هتافات أمام السفارة الإيرانية في كابل، مطالبين بإغلاقها. وناشدوا الحكومة الأفغانية بالرد بشكل عملي على تلك الاعتداءات المتكررة، هاتفين «الموت لإيران».وقتل الشهر الماضي عشرات اللاجئين الأفغان بعد أن أجبرهم حرس الحدود الإيراني على الغوص في جرف مائي من أجل العودة لبلادهم، ما أدى إلى غرقهم.