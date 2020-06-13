اتهمت السلطات الأسترالية اليوم (السبت) الصين بإصدار حكم بإعدام مواطن أسترالي في تطور قد يؤجج التوتر بين البلدين.وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إنها تقدم مساعدة قنصلية للرجل، دون أن تذكر اسمه.وذكرت وسائل إعلام صينية وأسترالية أن الرجل يدعى كام جيلاسبي وألقي القبض عليه قبل 7 سنوات بتهمة تهريب المخدرات في جنوب الصين.وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية في بيان: «أسفنا بشدة لدى سماع الحكم الصادر في هذه القضية»، وأضافت: «تعارض أستراليا عقوبة الإعدام في جميع الأحوال ولكافة الأشخاص. ندعم الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ونلتزم بالسعي لهذا الهدف عبر كل السبل المتاحة».وقالت تقارير إعلامية عدة إنه تم القبض على جيلاسبي في 2013 وبحوزته ما يزيد على 7.5 كيلوغرام من مادة ميثامفتامين في أمتعته عندما كان يجري إجراءات اعتلاء رحلة طيران دولية من مطار بايون في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين.وزاد التوتر الدبلوماسي بين البلدين منذ أن دعت أستراليا لفتح تحقيق دولي بشأن مصدر تفشي فايروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.