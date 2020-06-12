أعلنت دار نشر أمريكية، (الجمعة)، أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قرر تحدي البيت الأبيض، ونشر كتاب مذكرات يكشف فيه ما يعتبره تجاوزات ارتكبها الرئيس دونالد ترمب تتعدى قضية أوكرانيا وقد تعرضه أيضا للمساءلة، وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز».

وكان ترمب قد حذر بولتون سابقا من نشر مذكراته فيما هو لا يزال رئيسا في البيت الأبيض، وحاول محاموه ثني بولتون عن ذلك بزعم أن أجزاء كبيرة من مادة الكتاب مصنفة سرية للغاية، لكن الناشر «سايمون وشوستر» قال إنه سيمضي قدما بنشر المذكرات التي تحمل عنوان «ذا رووم وير إت هابند» في 23 يونيو، مثيرا حماسة القراء بالقول في بيان صحافي «هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترمب أن تقرأه».

ونقل البيان قول بولتون: «أنا أشعر بأني تحت الضغط لتحديد أي قرار هام اتخذه ترمب خلال فترة عملي لم يكن مدفوعا بحسابات إعادة انتخابه». ولفت الناشر إلى أن بولتون سيوثق مخالفات ارتكبها ترمب تتعدى الضغوط التي مارسها الأخير على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديموقراطي جو بايدن وأدت لاتهامه ومحاكمته في الكونغرس.

وأضاف أن بولتون «يقول بأن مجلس النواب ارتكب أخطاء في الممارسة خلال المحاكمة عبر حصر الاتهام بشكل ضيق بأوكرانيا، في الوقت الذي كانت تجاوزات ترمب الشبيهة بما فعله مع أوكرانيا موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان إن بولتون سيصف في مذكراته عملية اتخاذ القرار «المتناقضة والمشتتة» لترمب.