شنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى هجوما حادا على «حركة النهضة»، متهمة إياها بالسعي إلى تركيع تونس وبيعها للمحور التركي - القطري. واتهمت خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة) حركة النهضة (إخوان تونس) بالتخطيط لعملية إرهابية تستهدفها أو تلفيق تهم لها، استباقا لتمرير لائحة تصنيف «جماعة الإخوان» منظمة إرهابية، التي كان حزبها قدمها قبل أيام. وحذرت عبير موسى من مؤامرة تحاك من قبل «النهضة» لاستهدافها، محملة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومدير مكتبه الحبيب خذر وحركة النهضة والدولة التونسية مسؤولية سلامتها الجسدية، متهمة إياهما بالتخطيط لمؤامرة ضدها والقيام بجريمة داخل البرلمان للتخلص منها ومن حزبها. وكشفت النائبة التونسية احتمال وقوع جريمة تحت قبة البرلمان، لافتة إلى وجود «تخطيط لتلفيق قضية بحقها على المقاس».وعرضت عبير موسى محادثة سرية بين النائب عن النهضة بشر الشابي وسامية عبو النائبة عن التيار الديموقراطي شريك الحكم في تونس، كشف من خلالها النائب الإخواني نيات حزبه تلفيق تهم تتعلق بالإرهاب ضدها.وتعرضت عبير موسى للتهجم بعبارات مسيئة من قبل النائبة سامية عبو التي نسيت مايكرفونها مفتوحا إثر جلسة في إحدى اللجان ما أدى إلى تسجيل الحوار.ودعت وزير الداخلية للسماح للحماية المخصصة لها بحراستها والتدخل ضد النواب في حال أقدموا على الاعتداء عليها جسديا، معلنة توثيق المحادثة بين النائبين قانونيا لرفع دعوى قضائية ضدهما. وطالبت التيار الديموقراطي بالتنصل من سامية عبو التي ادعت نيتها محاربة الفساد في حين تمارس سلوكيات أقرب إلى الفساد والتآمر.من جانب آخر، أعلنت عبير موسى أن الكتل البرلمانية لحزبها ستجتمع (الاثنين) لدراسة مشروع اللائحة التي تقدمت بها هذا الأسبوع لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية. وشددت على استحالة إنجاز أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي في ظل وجود الإخوان في البلاد، الذين يريدون تركيع تونس وبيعها للمحور القطري التركي.