أسقطت قوات الشرعية اليمنية طائرة «درون» حوثية مفخخة، كانت في طريقها إلى مناطق مأهولة بالسكان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وأعلن أركان حرب لواء الظافر حرس حدود اليمني العقيد ربيع شلفط، اليوم (الجمعة)، أن فرق الرصد والاستطلاع، التابعة للواء الظافر حرس حدود، نجحت في إسقاط الطائرة وتفجيرها أثناء تحليقها على منطقة البرقاء في المديرية. واتهم المليشيا الحوثية باستهداف المناطق السكنية، إلا أن أفراد الجيش الوطني حولوا الطائرة إلى حطام قبل تحقيق أهدافها.وتكثف مليشيات الحوثي الانقلابية استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. وأكدت إن طائرات «قاصف» أو«المهاجم» متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.