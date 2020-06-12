ذكرت الخارجية الأمريكية، (الخميس)، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من قرار محكمة تركية بإدانة موظف القنصلية العامة في إسطنبول، متين توبوز، وتأمل أن يتم إلغاء الإدانة بسرعة.

وأضافت في بيان بحسب موقع «سكاي نيوز» أن «طوال ما يقرب من 3 عقود عمل توبوز بلا كلل لتعزيز التعاون في إنفاذ القانون بين الولايات المتحدة وتركيا، مما ساهم في سلامة وأمن بلدينا».

وأوضحت أن الاتهامات، التي لا أساس لها ضد توبوز تسيء لكل من نطاق وطبيعة العمل الهام الذي يقوم به موظفونا المحليون نيابة عن حكومة الولايات المتحدة وفي تعزيز علاقتنا الثنائية.



وذكر البيان: «تابع المسؤولون الأمريكيون كل جلسة استماع في محاكمة توبوز في إسطنبول، ولم نر أي دليل موثوق به يدعم هذا القرار. نتيجة لذلك فإن هذه القناعة تقوض الثقة في مؤسسات تركيا والثقة الحاسمة في أساس العلاقات التركية الأمريكية».



وشددت الخارجية الأمريكية «نكرر دعوتنا للحكومة التركية لحل قضيته بطريقة عادلة».