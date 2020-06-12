أبدى وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون غوون، (الجمعة)، «إحباطه» لغياب أي تقدّم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد مرور عامين على القمة التاريخية التي عقدها الزعيم كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واعتبر الوزير الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية الرسمية بحسب موقع «سكاي نيوز» أن «الآمال بتحسن العلاقات (بين البلدين) التي كانت مرتفعة جدا ومحط أنظار العالم بأسره قبل عامين، تحوّلت الآن إلى إحباط يتّسم بتدهور متسارع».

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن العلاقات بين الطرفين دخلت إلى «حالة من اليأس»، معتبرا أن الولايات المتحدة تبدي «إصرارا شيطانيا على تعميق التوترات» القائمة. وأشار ري سون غوون إلى أن الاستمرار في الاتصالات بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي لم تؤد إلى تحسن العلاقات بين البلدين.