تقول العرب قديماً إن «الصراخ على قدر الألم»، ويبدو أن الألم الذي لحق بالنظام القطري بعد أن دحض الإعلام السعودي دعايته وكشف حقائق مغامرات الدوحة وتآمرها، دفع ذراع التنظيم الإعلامية (قناة الجزيرة) للصراخ والهجوم على الصحافة السعودية وقنواتها، في محاولة متكررة للتشويش عليها.ورغم أن الهجوم على كل ما هو سعودي أصبح مادة رئيسية في أغلب ساعات بث قناة الجزيرة وأخواتها التلفزيونية وملحقاتها من مواقع إلكترونية وصحف، إلا أن استهداف الصحافة السعودية من قبل النظام القطري لم يكن وليد اللحظة، بل يعود إلى أكثر من عقدين، وتحديداً حينما أطاح حمد بن خليفة بوالده الأمير، في الانقلاب الذي رسم سياسة الدوحة العدوانية والتآمرية على عمقها الخليجي والعربي.وبدأت فصول التشكيك بالصحافة السعودية في النصف الأخير من تسعينات القرن الماضي، بدعم دعاية المتطرفين تجاه الصحافة، واستمر الهجوم مكثفاً على الصحفيين السعوديين وما يقدمونه من عمل مهني تتطلبه أخلاقيات المهنة، وشن وكلاء «الحمدين» والمتطرفون غارات التشكيك بالصحافة، بيد أن المجتمع السعودي كان فطناً لتلك الحملات المأجورة.ولا ينسى السعوديون استهداف صحافتهم عبر أشرطة «الصحويين» ومنابرهم، حتى جاءت المدونات الإلكترونية والمنتديات ومن ثم مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت وتيرة «الاغتيال المعنوي» للصحفيين ومحاكمة نياتهم وتكفيرهم والتشكيك بتدينهم ومقاصدهم.وأمام محاكم التفتيش التي نصبها «الصحويون» في الداخل السعودي، تولت «الجزيرة» وأخواتها وملحقاتها القطرية وتنظيم الإخوان المسلمين ومؤسساته المساندة الهجوم على الصحافة السعودية وشيطنتها في الخارج.ومع كل ذلك، ظل الزملاء الصحفيون في الركض وممارسة مهنتهم باقتدار لاستشعارهم للدور الوطني الذي تلعبه الصحافة.ولأن القصة تكمن في الهجوم على الإعلام السعودي، اختارت «الجزيرة» في برنامجها «للقصة بقية»، أحد الإخوانيين السعوديين ولفيفا هجينا من المتطرفين في الخارج، كون موقف التنظيم الإرهابي من الصحافة السعودية قديما، خصوصاً أن الصحفيين السعوديين نجحوا خلال العقود الماضية في فضح مخططاتهم وتآمرهم على بلادهم.وبالعودة إلى قناة «الجزيرة»، فإن مسيرتها، التي انطلقت عام 1996، مليئة بالتحريض وبث الكراهية والعنف والتطرف في العالم العربي، وتنفيذ أجندات حمد بن خليفة. وتشير التسجيلات المسربة بين «الحمدين» والليبي معمر القذافي إلى حقيقة قناة «الجزيرة» وملحقاتها، فالقناة لا تتجاوز دورها كبوق إعلامي وورقة سياسية للنظام القطري، فيما يتشدق منسوبوها بالمهنية والاستقلالية في مشهد كوميدي لم يعد ينطلي على المشاهد العربي.كما فضحت شهادات عاملين في «الجزيرة» أدوارها الاستخباراتية، فمن تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي لإنتاج فيلمها لأحداث 11 سبتمبر، مرورا بتسهيل أعمال القاعدة وداعش اللوجستية والإعلامية، إلى ضخ أموال ضخمة لمليشيات الملالي.ولعل آخر الكاشفين لحقيقة الشبكة القطرية، مدير مكتبها السابق في موسكو أكرم خزام، الذي كشف توجيهات إدارته لما وصفه بـ«تمجيد الإرهابيين»، مستشهدا بمقتل المتطرف خطاب، بعد أن حجبت القناة تقاريره ونشرت تقريرا لفوزي بشرى يمجد فيه خطاب.وقال خزام، عبر حسابه في «فيسبوك»، إن الديوان الأميري القطري هو من أعد التقرير ليذيعه فوزي بشرى، ما يكشف أن إدارة القناة تتم عبر أقبية المخابرات القطرية وديوانها الأميري، فيما يزايد منسوبوها على الآخرين بالمهنية والاستقلالية دون خجل.وتتطابق شهادة خزام عن «الجزيرة» مع كثير من زملائه الذين خرجوا من القناة، كما يقول، في مقابلة صحفية، إن من يدير الشبكة هو شخص واحد «حمد بن خليفة ولا يوجد شخص آخر يتدخل في شؤون القناة غيره، وهو يستخدم القناة لثأره الشخصي».ولن يكون تمجيد الجزيرة للإرهابي سليماني السقطة الأخيرة في دعم التطرف والإرهاب، فتأسيس القناة قام على ذلك منذ اليوم الأول كما يراه صحفيون، فالأيام حبلى بالفضائح والسقطات، في وقت تراجع عدد متابعيها وانهار المشروع «الفتنوي» الذي ضخ النظام القطري فيه مليارات شعبه ومقدراته.