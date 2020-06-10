أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع فى السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق السلام، مشيراً إلى أن توقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام سيتم بحلول 20 يونيو الجاري.

وقال في ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة التي ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو بالخرطوم «تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجري الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة في ما يلي المشاركة في السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق».

وأشاد حميدتي بروح المثابرة التي اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة بدولة الجنوب وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم، داعيا الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة عبدالواحد للانضمام لمسيرة السلام تحقيقا لرغبة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي لا تتحمل المزيد من النزاع.