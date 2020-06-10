استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، دبلوماسياً هندياً بارزاً، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، احتجاجاً على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي، في بيان صحفي، أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار وقصفت مناطق مأهولة بالسكان، على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين؛ طفلين وامرأتين.

وأضافت أن استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان في عام 2003، واستهدافها المدنيين بشكل مقصود، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويكشف عن النوايا العدوانية للهند، بشكل يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.