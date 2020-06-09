اعتبر المتحدث باسم «تحالف الفتح» أحمد الأسدي، أن الحوار المرتقب بين واشنطن وبغداد يجب أن يبنى على أساس إخراج القوات الأمريكية من العراق.ولفت في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إلى قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، معتبرا أنه ملزم.وطالب الأسدي اللجنة المكلفة أن تضع أساس هذا الحوار وهو حفظ السيادة العراقية وتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية، وكشف عن وجود مساع لمجلس النواب لتشكيل لجنة رقابية من لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين لمتابعة الحوار بين الطرفين.من جهته، حذر الخبير السابق في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر فلاح الساعدي، من كارثة وبائية قد يتعرض لها العراق بسبب حظر التجوال الأمني.وأوضح في تصريح أمس، أن ما يجري في بغداد على وجه الخصوص هو حظر أمني وليس حظرا صحيا وهو سيؤدي إلى كارثة وبائية وستتجاوز الإصابات عشرات الآلاف.ولفت إلى أن تضييق الخناق على المناطق الشعبية على وجه الخصوص يولد انفجارا وبائيا وهذا ما سوف يحصل قريبا لو استمرت الإجراءات بهذا الشكل.