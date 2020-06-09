أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، إلى احتمالية أن تكون واقعة سقوط المتظاهر السبعينيّ أرضاً وإصابته بجرح في رأسه بعدما دفعه شرطيان في ولاية نيويورك، حادثة «ملفقة».

وقال ترمب في تغريدة على تويتر«قد يكون المتظاهر في بافالو محرّضا من (أنتيفا)“، الحركة اليسارية المتطرفة المتهمة بإثارة أعمال العنف في الولايات المتحدة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بيد شرطي أبيض، مشيراً بعد ذلك إلى تقرير بثته شبكة»وان أمريكا نيوز" جاء فيه أن المتظاهر السبعينيّ سعى للتشويش على أجهزة الاتصالات التي يحملها الشرطيون.

وختم التغريدة: «هل يكون ذلك حادثا ملفقا؟».

وأثار مقطع الفيديو الذي صور خلال تظاهرة الأسبوع الماضي في مدينة بافالو احتجاجا على عنف الشرطة ضد السود، موجة استنكار في الولايات المتحدة، ويظهر في المقطع شرطيّان يدفعان رجلا في الـ75 من العمر يدعى مارتن غوجينو، فيسقط أرضا ويرتطم رأسه بالرصيف أمام مجموعة من العناصر الأمنية دون أن يتحركوا لمساعدته.

وأوضح بيان رسمي أن المتظاهر المسن «تعثر وسقط أرضا» ونتيجة لذلك كان ينزف بغزارة وبدا أنه غاب عن الوعي، فيما تم تعليق مهام الشرطيين المسؤولين عن سقوطه وفتح تحقيق في الحادث.