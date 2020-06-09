انتقد عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، محرم إنجه، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة عشرة من مديري معهد الإحصاء التركي من فروعه الـ26.

وقال النائب السابق إنجه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر:«لقد أُقيل عشرة مديرين من مديري معهد الإحصاء التركي، أعتقد أننا سنرى أرقامًا كارثية في معدلات التضخم والبطالة الأيام القادمة».

وكان الجريدة التركية الرسمية «ياني تشاغ»، أعلنت صباح اليوم (الثلاثاء)، قرار الرئيس التركي رجب أردوغان بإقالة عشرة من مديري معهد الإحصاء التركي.

وبحسب موقع «تركيا الآن»، أقيل الرئيس العام لمعهد الإحصاء التركي أقيل في 22 مايو الماضي، وجاءت تلك القرارت منافية للتصريحات التي أدلي بها بخصوص تقليل المعدلات المتزايدة التي تشهدها البطالة والتضخم.