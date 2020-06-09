يواصل النظام التركي انتهاكاته الصارخة لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا، حيث كشف موقع «BulgarianMilitary»المتخصص في تحليل ورصد الأخبار العسكرية، اليوم (الثلاثاء)، نقلاً عن مصادر تركية، أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة «الفئة G» إلى المياه الإقليمية الليبية.

وأفاد الموقع أن الفرقاطة التركية تهدف إلى تقديم الدعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش خلال المعارك الدائرة في محيط سرت، كما تطرق إلى مواصفات الفرقاطة التابعة للبحرية التركية، وهي نسخة محدثة على نطاق واسع من فرقاطات الصواريخ الموجهة من الدرجة الأولى من طراز «أوليفر هازارد بيري» التابعة للبحرية الأمريكية. وهي مصممة بشكل أساسي للدفاع الجوي ومزوّدة بصواريخ «RIM-66E-5»أرض جو متوسطة المدى.