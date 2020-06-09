قالت السلطات االقضائية في إيران اليوم (الثلاثاء) إن محكمة قضت بإعدام إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري لفيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في الثالث من يناير الماضي، موضحة أن الحكم سينفذ قريبا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون «حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد أحد جواسيس السي.آي.إيه (المخابرات المركزية الأمريكية) والموساد. لقد كشف عن مكان سليماني لأعدائنا»، زاعما أن المتهم «نقل معلومات أمنية إلى وكالات المخابرات الإسرائيلية والأمريكية عن القوات المسلحة الإيرانية لا سيما الحرس».

وتابع إسماعيلي:«حكمت عليه بالإعدام محكمة ثورية وأيدت محكمة عليا الحكم بإعدامه. سينفذ فيه الإعدام قريبا». في حين لم يوضح المتحدث ما إذا كانت المعلومات التي قدمها موسوي-مجد لها صلة بعملية مقتل سليماني.

ولم يذكر مسؤولون ما إذا كانت قضية موسوي-مجد مرتبطة بإعلان إيران في فبراير أن حكما صدر بإعدام رجل لتجسسه لحساب المخابرات المركزية ومحاولة نقل معلومات عن برنامج طهران النووي.