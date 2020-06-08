وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الديني في سفارة المملكة لدى الأردن اليوم (الإثنين) كمية من المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، على عدد من المراكز والجمعيات الإسلامية بالأردن.

ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، سلم المستشار الديني فواز طنف العتيبي المصاحف لمراكز تحفيظ القرآن التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، ودائرة الإفتاء التابعة لوزارة الدفاع، وجمعيات ومراكز إسلامية تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، ومكتب المفتي التابع لدائرة الإفتاء العام، والى جمعيات أهلية تابعة لوزارة الثقافة الأردنية.

من ناحيته، اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن عملية التوزيع جاءت تتويجاً للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في العناية بالقرآن الكريم وتوزيعه لكافة دول العالم وترجمة معاني كلماته بأكثر من ٧٤ لغة عالمية.