أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم (الإثنين) إن بلاده تؤيد مبادرة السلام المصرية الجديدة (إعلان القاهرة) من أجل ليبيا كخطوة في اتجاه وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر «مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزّخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي. لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي».

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأول (السبت) مبادرة جديدة من أجل ليبيا تقترح تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقفا لإطلاق النار اعتبارا من اليوم.

وبينما كان يقف إلى جانب السيسي في مؤتمر صحفي في القاهرة، وافق حفتر على المبادرة السياسية المصرية.

وقال قرقاش إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل استمرار القتال، موضحا أن هناك حاجة لحل سياسي شامل «جامع للأطراف الليبية»، مشيراً إلى أن هناك ا قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً ضمن مؤسسات الدولة، و رفض لشرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية.

ومن جهته، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي في تغريدة على تويتر أمس (الأحد) إن خطة مصر مشجعة.