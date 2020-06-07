تمكن الجيش الوطني اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي في بيان: إن قوات الجيش الوطني سيطرت اليوم على أكثر من 11كيلو متراً في مديرية نهم شرق صنعاء وتمكنت من تحرير منطقة نجد العتق وعدد من المواقع الإستراتيجية ومنها الدخيل والعلق والرماة وصفراء شنان والأغر والدشوش.وأضاف مشلي في بيان نشره المركز الإعلامي للجيش الوطني اليوم: «قواتنا تمكنت من استعادة ثلاث عربات (بي إم بي) وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كما دمرت مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية ٨ مدرعات جند قتالية وتعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.في الوقت ذاته، هاجمت مليشيا الحوثي اليوم بصواريخ الكاتيوشا مقر لواء الأماجد في مديرية لودر بمحافظة أبين عقب وصول لجنة صرف المرتبات دون أن تقع أي إصابات.في غضون ذلك، اعترفت مليشيا الحوثي أمس (السبت) بمقتل 100 مسلح حوثي بينهم 17 قيادياً أبرزهم العقيد ركن فيصل الظفيري في معارك مع الجيش الوطني في عدد من الجبهات اليمنية.وقالت مصدر في صنعاء لـ «عكاظ» إن القتلى لقوا حتفهم في محافظات البيضاء والضالع ومديرية نهم شرق صنعاء خلال اليومين الماضيين.