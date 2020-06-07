أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين.وأعرب الأمير فيصل بن فرحان خلاله عن تهنئته بمناسبة تسلمه منصب وزير الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، معبرا عن التطلع للعمل مع معاليه لتعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون القائم بين البلدين.كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.