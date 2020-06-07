وسط استمرار الاحتجاجات الأمريكية لليوم الحادي عشر، طالبت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديموقراطي، بإصلاحات في جهاز الشرطة.وفي العاصمة، حيث تبادلت موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن التصريحات الحادة مع الرئيس دونالد ترمب بشأن أسلوب تعامله مع الاحتجاجات والمسيرات في المدينة، كُتب شعار (بلاك لايفز ماتر) أو «حياة السود مهمة» بأحرف صفراء عملاقة على أرض الشارع المؤدي للبيت الأبيض.أما في مينيابوليس، حيث توفي جورج فلويد (46 عاما) في 25 مايو بعد أن ضغط شرطي بركبته على عنقه، أيدت قيادات ديموقراطية في تصويت بالمدينة منع استخدام تقييد المشتبه بهم باستخدام الركبة أو أوضاع الخنق، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة قضائية قبل سريانه.وقال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي جافين نيوسوم، إنه سيمنع وكالة تدريب قوات الشرطة في الولاية من تعليم أفرادها طريقة تقييد المشتبه بهم التي تعتمد على الضغط على الشريان السباتي في الرقبة.وأضاف حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، إن ولايته تقود مساعي لإقرار إصلاحات تتضمن إتاحة الاطلاع على سجلات تأديب أفراد الشرطة وحظر وسائل التقييد بالخنق.في غضون ذلك، أمر قاض اتحادي شرطة مدينة دنفر بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية وأدوات القوة الأخرى «الأقل فتكا» مثل قنابل الصوت ضد المحتجين في المدينة.ويأتي هذا القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها محتجون. وقال متحدث باسم شرطة دنفر إن القوة ستلتزم بقرار القاضي.