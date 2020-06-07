هددت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بقطع العلاقات، منتقدة قيام منشقين عنها في كوريا الجنوبية بإرسال المنشورات المناهضة لنظامها عبر الحدود. وقالت جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في بيان لها مساء أمس الأول: «إن الخطوة الأولى ذات الصلة هي إغلاق وإزالة مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الذي يقع في مجمع كيسونغ الصناعي المشترك»، بحسب وكالة «يونهاب». وجاء هذا الموقف الحازم من بيونغ يانغ على الرغم من دعوة سيول المنشقين عن جارتها إلى وقف حملة مدنية لإرسال منشورات دعائية مناهضة للنظام عبر الحدود، بعد ساعات من تهديد كوريا الشمالية بإلغاء اتفاق عسكري ثنائي ما لم تتوقف الحملة. وأفادت الجبهة بأنها ستقوم بالتأكيد بإغلاق وإزالة مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الذي يقع في مجمع كيسونغ الصناعي.