عبر رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي أمس (السبت)، عن أمله أن يتم نشر بعض القوات الأمريكية المقرر خروجها من ألمانيا في بلاده.وقال مورافيسكي لمحطة آر. إم. إف 24 الإذاعية الخاصة «أتمنى بشدة أن تسفر المحادثات العديدة التي أجريناها عن نشر جزء من القوات الأمريكية التي ستنقلها الولايات المتحدة من ألمانيا في بولندا»، مؤكداً أن القرار الآن يعود للولايات المتحدة.وكان مسؤول أمريكي أعلن أمس الأول (الجمعة)، أن الرئيس دونالد ترمب أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بخفض عدد القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا. وستقلل هذه الخطوة عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا بنحو 9500 جندي من العدد المتمركز حاليا والبالغ 34500 جندي.