كشفت دراسة جديدة أن عدد الإيرانيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر ارتفع بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، بسبب زيادة تكاليف المعيشة، مع بقاء الدخل على ما هو عليه تقريبا منذ سنوات لشريحة واسعة من المواطنين بحسب موقع سكاي نيوز.

وأشارت دراسة صادرة عن مركز أبحاث تابع للبرلمان الإيراني إلى أن الوقوع دون خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في إيران أصبح يتحدد هذه الأيام بناء على دخل قيمته 45 مليون ريال، بعد أن كان قبل سنتين 25 مليونا.

وهذا يعني أن معظم العمال في إيران أصبحوا لا يستطيعون كسب ما يكفي لبلوغ الحد الأدنى من الدخل، الذي يتقرر على أساسه وقوعهم تحت خط الفقر من عدمه، وفق ما ذكر موقع «راديو فاردا» في الولايات المتحدة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري حاليا في إيران أقل من 30 مليون ريال (نحو 200 دولار)، وسط مطالب عمالية لرفعه إلى 50 مليونا، في محاولة للخروج فوق خط الفقر.